Unas 123 mil becas estudiantiles promete el gobierno para este año

También están las becas por desempeño, quienes aplican reciben 4,000 lempiras mensuales; las becas departamentales en la que la mensualidad es de 3,000 lempiras y las becas de maestría por la cual los beneficiados reciben 3,500 lempiras al mes.

Las internacionales, son becas de posgrado se destinan a estudiantes que se encuentren actualmente matriculados en programas de maestría o doctorado fuera del territorio hondureño, se otorgan entre 500 a 1,500 dólares mensuales, dependiendo de la carrera que el beneficiado estudie, el país y el costo de vida, detalló Blen.

Las becas deportivas están destinadas a estudiantes que practican diferentes disciplinas del deporte, son como un incentivo para que los jóvenes le apuesten a la profesionalización de las disciplinas deportivas y potencien sus habilidades, manifestaron las autoridades.

Los beneficiarios de este tipo de becas reciben 5,000 lempiras mensuales.

”La meta en becas universitarias es de 20 mil para el 2024, de las cuales en la primera convocatoria ya se otorgaron 8,500 becas; en todas las becas universitarias se pagan 10 meses al año, si becado se inscribe a inicios del año, si se inscribe en la segunda convocatoria los pagos abarcan desde el mes que se inscribió”, detalló la encargada del programa.

Los estudiantes que deseen acceder a una de las becas deben estar atentos a la segunda convocatoria de este año a través de la página web de Sedesol.

Entre los requisitos para optar a una de las becas es ser hondureños, no ser empleado público, no tener más de 40 años, estar estudiando en una universidad, tener una cuenta de ahorro y no ser beneficiario de una beca en otro programa gubernamental.