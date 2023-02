Padres y maestros del Intae construyen aulas de madera ante la falta de infraestructura

Debido a que las instalaciones del gimnasio no cumplen con las condiciones para dar clases, a los profesores se les dificulta impartir el pan del saber por varios factores, entre ellos la bulla que se produce por la gran cantidad de alumnos que están en el mismo sitio, igualmente al no contar con paredes el eco se produce en toda el área, además de la falta de lugar para colgar las pizarras, sin embargo, la principal queja es la falta de iluminación, ya que todo el salón se ve oscuro y los estudiantes no pueden ver bien.

Las autoridades del centro educativo manifestaron que desde hace años han mandado solicitudes a la Secretaría de Educación y en la actualidad se encuentran en una lista para construir más aulas, pero que este tipo de proyectos no tardan meses sino que varios años para ejecutarse.