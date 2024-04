Limpiaparabrisas pueden organizarse para conseguir un trabajo formal

“Tengo cinco años de limpiar vidrios de carros, el agua la llevo de una llave que está al otro lado, a veces no me ajusta ni para mi comida peor para la de mis dos hijos. No encuentro otro trabajo, no es que quiera estar aquí, pero siento que no hay oportunidades ”, manifestó desde el bulevar Morazán de Tegucigalpa.

Conductores consultados por EL HERALDO, se refirieron al tema de los que limpian vidrios en las calles y las reacciones aunque fueron diversas, coincidieron en que es mejor limpiar vidrios a que cometan actos delictivos.

“Yo siempre limpio el vidrio del taxi antes de salir, por eso les digo que no cuando se me acercan en el semáforo, si el día va bien aunque no me limpien el vidrio los ayudo con uno o dos lempiras, lo que pasa es que están en todas partes si les doy a todos no resulta”, explicó el taxista Gerardo Castillo.

Del mismo modo, una capitalina que prefirió no identificarse, expresó que como mujer a veces se siente insegura y más que ayudar por la limpieza, lo hace para evitar futuros problemas porque siempre conduce por el mismo lugar.

“Opino que todos merecemos una oportunidad, quizás ellos no estudiaron porque no tuvieron la ayuda que nosotros sí tuvimos y ha de ser difícil no tener un trabajo estable con un sueldo fijo, no creo que estén así porque quieren”, mencionó.