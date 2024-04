Mujer que amenazó a limpiaparabrisas con arma denuncia que había sido agredida

“En el video no tomaron todo el contexto y eso es por lo que hay personas ofendidas, no ven el contexto de lo que ocurrió. No es la primera vez en el día que él me agrede verbalmente y con el aparato que usan para limpiar los carros. El muchacho es bien violento con las mujeres”, inició relatando la mujer.

“Me bajo, y obviamente al haber más de un hombre, yo bajo mi arma porque no es la primera vez que me asaltan, que me ofenden, y viendo la situación como está, que acaban de matar a un empresario hace un par de día, uno no sabe con qué le van a salir. Yo le reclamo con palabras, en ningún momento yo le apunto, no le pongo el arma encima”, agregó.

Con tono de indignación y argumentando que todo fue en defensa ante supuestas agresiones, la mujer protagonista del hecho lamentó “ser satanizada de esta manera” e instó a las autoridades a revisar los videos de las cámaras de seguridad para constatar las agresiones que recibió por parte del limpiaparabrisas.

“Mi reclamo fue solamente verbal, pero hicieron tan grande la cosa y el señor no pudo grabar completo el video, me sentí amenazada, él me dijo de todo y ya en la tarde, dos horas antes, nos había hecho lo mismo, cuando le dijimos que no nos echó agua en la cara, o sea que esas cosas no las ven, no hay una autoridad que diga vamos a reprender a este muchacho que no tiene por qué agredir a las mujeres”, manifestó.

Del mismo modo, la fémina anunció que se presentará ante las instancias correspondientes para brindar su versión de los hechos y denunciar las supuestas agresiones que recibió por parte del limpiador de vidrios.