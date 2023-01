Con creativos jabones artesanales, microbióloga hondureña hizo su propio negocio

Pero el éxito de su emprendimiento no solo radica en los beneficios y propiedades de su producto, hay un valor agregado que atrapa la atención de sus clientes y son las formas y figuras de sus jabones. Rosas, corazones y osos son algunas de las formas en que Cynthia ofrece sus creaciones.

La constancia de la capitalina en la creación de su emprendimiento no es lo único de admirar, y es que desde joven Cynthia se enfrentó con una serie de obstáculos económicos. “Desde niña siempre supe qué quise estudiar, pero fue hasta que me casé que inicié mi carrera de microbiología, pero no tenía ni para el pasaje y pedía prestado”, recordó.