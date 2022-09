Inundaciones, un mal que azota con fuerza varias zonas de la ciudad

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con un semblante cabizbajo, una voz llena de desaliento y el pensamiento de tener que regresar del lugar donde fue evacuado, pasa su tercer día en las puertas del albergue don Santiago Herrera, uno de los más afectados por las lluvias.

El hoy desposeído se anida junto con su familia en la colonia La Esperanza, pero asegura que en seis días deberá abandonar el centro comunal porque así fueron las órdenes que se le dieron.

Herrera, de 77 años, habló con EL HERALDO y confesó que “no hay alcalde, no hay presidenta, no hay nada. Sé que estoy en riesgo, pero no tengo para donde ir, me toca regresarme a mi antigua casa”.

Así como el septuagenario, más de 15 familias están en la misma situación, durmiendo en las iglesias que fueron habilitadas para ellos; pero que dentro de una semana quedarán a la deriva.

LEA: Conforman Fuerza de Tarea para atender emergencia por lluvias

En la actualidad, las lluvias han causado estragos en las colonias como Brisas del Picacho, en donde un árbol cayó sobre una casa; Nueva Suyapa, en donde más de diez familias perdieron sus casas y La Esperanza, el hogar de Santiago.