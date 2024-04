Internet, la herramienta de doble filo que gana más terreno en la capital

“Desde el punto de vista de socialización de valores, no siempre aportan elementos constructivos que ayudan a edificar la integración social y (las redes sociales) se convierten en un disociador que hace que niños y adolescentes las encuentren más atractivas que un libro o un docente que carece de recursos tecnológicos”, explicó.

Edith Copland, extitular de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), consideró que desde casa se debe cuidar el tipo de contenido, por ejemplo, en TikTok, para evitar que los menores crezcan con un concepto equivocado de la vida.

“Hay plataformas que nos pueden educar para aprender hasta un segundo idioma, programar o hasta robótica, pero también en ellas hay gente enferma que puede manipular a los niños para que cometan ilícitos o actos contra la ética y la moral”, advirtió.

En cuanto al rol de los centros educativos, destacó que por el momento son los privados que ya sacan ventajas para que los niños utilicen la tecnología y aunque piensen que están jugando, en realidad están analizando y aprendiendo.

“Lastimosamente en las escuelas públicas no hay una visión, más que todo enseñan a obedecer y no a pensar. Hay niños brillantes en las públicas, pero no tienen las herramientas para absorber conocimiento y fortalecer el talento que tienen”, dijo.