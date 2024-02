Instituto de la Propiedad respalda la lucha contra la epilepsia

Keisy Aguilar, presidenta de la Asociación de la Lucha Contra la Epilepsia; un claro ejemplo de superación y perseverancia. El padecer de esta enfermedad no ha sido motivo para dejar sus sueños atrás, mantiene firme su compromiso por salir adelante.

“No tengan miedo ha estudiar, a mí me lo prohibieron y estoy estudiando, no se avergüence de su padecimiento, no es malo”, mensaje que Keisy le brinda a todas las personas que padecen de epilepsia y se limitan por su padecimiento.

La joven de 33 años que mantiene una lucha constante contra la epilepsia, sin embargo, esta no ha sido obstáculo para trazar limites, actualmente estudia la carrera de Comunicación Social y labora desde hace tres años en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).