Tras perder a su padre, joven impulsó su negocio de arreglos florales

Comenzar un negocio no es una tarea sencilla, según los propios relatos de Betancourt, que con alegría comentó que “la primera persona desconocida que me compró un arreglo floral fue un hombre que me pidió 50 rosas y chocolates”.

“Esto era para salvar su relación matrimonial o de noviazgo, pero creo que al tiempo terminaron por cuestiones de la vida o algo así, no estoy segura”, relató.

Pero algo que no pudo contener la joven emprendedora fue la emoción de saber que su primer cliente había llegado a realizar un pedido de 2,000 lempiras, lo que prácticamente era su inversión inicial.

+: Más de 600 mil personas tienen un crédito en Francisco Morazán