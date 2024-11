Se reportan caídas de muro y deslizamientos por lluvias que deja Sara en Tegucigalpa

“Hasta los momentos no hemos tenido reportes de incidencias grandes o graves”, aseguró el coordinador del Programa Cambio Climático de la Alcaldía Municipal del Distrito Central , Julio Quiñones .

El entrevistado refirió que solo se han presentado pequeños deslizamientos en zonas declaradas de alto riesgo como la colonia Villa Nueva, salida a Oriente del país.

Mientras que en la colonia Los Pinos se reporta un muro colapsado por las lluvias presentes en la capital hondureña, pero sin daños a personas. También se registró árboles caídos en algunos puntos del Distrito Central

En cuanto la incidencia en Villa Nueva, Quiñones informó que “lo que hubo es un pequeño desprendimiento de material. No es un incidente grande, y es el mismo deslizamiento (del sector cinco de alto riesgo), y sabemos que está, igual que la Guillén activo, porque todavía no tenemos obra en el sitio, así que no tenemos nada nuevo“, aseveró el experto en cambios climáticos a EL HERALDO.

La Alcaldía mencionó que hasta los momentos reportan acumulados de 24 milímetros de agua, cantidad que no es tan significativa para que alcancen incidencias graves en la capital.