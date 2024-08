Parquímetros digitales anunciados en la capital cobrarán L 20 la hora

Hay que resaltar que el documento de licitación pública LPUIBS-001-AMDC-022-2024, detalla que la Alcaldía Municipal no erogará ningún monto por la instalación de mobiliario, implementación de tecnología de la información, suministro de servicios, aplicaciones móviles y gestión integral del sistema.

Los sábados será hasta el mediodía y el domingo no se realizarán cobros por el uso de los 1,200 parqueos que se definirán en Tegucigalpa y Comayagüela.

En total, en 15 años los capitalinos generarán 1,192 millones de lempiras, no obstante el 50% de esos fondos serán el pago para el consorcio al mando del proyecto.

No obstante reconoció que si en verdad los instalan y ejecutan operativos para que se respeten los otros espacios, la cantidad de vehículos que cuidan disminuirá y entonces si tendrán problemas para generar ingresos.

“Tenemos una tasa de crecimiento anual del parque vehicular de un 6%, las vías urbanas ya no dan, buscamos optimizar espacios y en algunos puntos se puede permitir estacionamientos en vía pública”, confirmó la comuna en su momento.

Al considerar todos los factores que derivan del parque vehicular como la demanda inducida, obras de infraestructura vial contraproducentes junto al irrespeto a la Ley de Tránsito resalta lo evidente: no hay suficientes estacionamientos en la capital de Honduras.

Capitalinos consultados sobre la iniciativa de parquímetros digitales vertieron opiniones encontradas, desde la aceptación, elrechazo o sugerencias a los ejecutores.

Luis Alvarado, un conductor desde hace 26 años, consideró que la idea es buena pero podría generar dificultades si no se socializa de una manera adecuada.

“Aquí en la Calle Real no pago, si usted observa no es bordillo amarillo, es azul y eso significa que puedo estacionarme y si ahora van a cobrar ¿qué le vamos a hacer?. Andar en carro no es un lujo es una necesidad que genera seguridad y comodidad”, declaró.