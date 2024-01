Un paseo histórico entre las ovejas de tierra lenca de Lepaterique

LEPATERIQUE, HONDURAS.-Los habitantes del siglo pasado del municipio de Lepaterique vieron con extrañeza que un rebaño de ovejas llegaba al pintoresco lugar, sin imaginarse que a través del tiempo estas generarían un arraigo cultural en el antiguo poblado indígena, pues se quedarían para siempre entre la vegetación y el frío clima de la sierra montañosa del “Cerro del Tigre”, originalidad de su nombre en lengua lenca.

Y es que en los tiempos de Carías Andino había migrado al municipio un hato de ganado ovejuno con el propósito de que las comunidades más pobres intentaran buscar otras opciones de subsistencia diaria, aprovechando las carnes y la lana que estos cuadrúpedos pudieran proporcionar con el cuido y la buena alimentación.

No obstante, la llegada de aquellos animalitos no interesó a los lepateriqueños, pues los pobladores no acostumbraban a consumir carne de oveja.