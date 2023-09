El cartón de huevos está 30 lempiras más caro que hace un mes

Por su parte, los consumidores ya han expresado su descontento y aseguran que las promesas del Gobierno de congelar los precios quedan en eso, “promesas”.

“Si mal no recuerdo don Fredis Cerrato, aquel señor que antes estaba en el Infop, dijo que ‘el huevo no iba a subir’ y que iban a lanzar operativos, pero ahora me pregunto, ¿será que solo nos dio paja?”, cuestionó Carlos Mendoza, un consumidor.