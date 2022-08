A paso firme avanza el aprendizaje durante las Escuelas Amigables

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A paso firme y seguro avanzan las capacitaciones de las Escuelas Amigables con el Ambiente en cinco centros educativos de la capital.

La teoría está siendo reforzada con la práctica y es que los pequeños defensores del ambiente están conociendo nuevas formas de contribuir a la protección del ecosistema como la elaboración de jabón de manos casero.

El miércoles, el turno fue del club ecológico de la Escuela República de Honduras, cuyos integrantes -desde que inició la capacitación en punto de las 8:00 AM- no dejaron de participar motivados por la curiosidad que les generaba adquirir una nueva habilidad que prometieron ponerla en práctica no solo en el centro educativo, sino también en sus hogares y transmitir la información a amigos y conocidos.

Eliel Reyes, alumna de quinto grado, hizo hincapié en la facilidad con que se puede elaborar el jabón de manos casero y mencionó que “siempre es bueno aprender algo nuevo”.

Mientras que su compañero Allan Bonilla recordó a la población el daño que se produce al ambiente cuando de forma irresponsable se lanza basura a las calles, quebradas, mares y otras fuentes naturales de agua.

