Multas de hasta 60 mil lempiras por comercializar pólvora en la capital

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La tradicional pero no permitida quema de pólvora en la capital se acerca cada vez más con el inicio de la temporada navideña. Con ello, las fuerzas de seguridad se preparan para emprender operativos dirigidos al decomiso de productos y sanciones a los responsables de la pirotecnia.



Aunque la ordenanza municipal que prohíbe el uso de pólvora está vigente desde el año 2006, las noches decembrinas, en especial Nochebuena y Año Nuevo, parecen demostrar lo contrario. Las calles y avenidas capitalinas son escenario de explosivos a base de pólvora y los cielos se deslumbran como efecto de esos cohetes.

Y aunque el desacato a la ordenanza es una realidad, las multas y sanciones también lo son. Saul Vásquez, jefe de operaciones del Juzgado de Policía Municipal, dijo a ELHERALDO que de momento no han iniciado los operativos, por ende no se reportan decomisos ni sanciones en el Distrito Central.



No obstante, detalló que los comerciantes y productores de pólvora se enfrentan a multas que van desde los 5 mil hasta los 60 mil lempiras, además del decomiso del producto.

Pero la responsabilidad también recae sobre los padres de familia, dijo Vásquez al indicar que si un menor sufre quemaduras a causa de la pólvora, los progenitores deben pagar una multa de mil hasta cinco mil lempiras. “Pero si no tienen cómo pagar, se les ordena hacer trabajo comunitario que la Gerencia de Desarrollo Humano determina el tiempo”, agregó el funcionario policial.



Finalmente, aclaró que el incumplimiento de la medida no establece el encarcelamiento como sanción. Solo se trata de una multa administrativa, sin embargo, agregó que hacer disparos al aire sí incurre en la judicialización del caso y es la Policía Nacional quien se encarga de hacer la detención.



Para los próximos días se prepara una reunión entre representantes el patronato Nacional de la Infancia (Pani), Fundaniquem, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Policía Militar, Fusina, Policía Nacional, Ministerio Público y Juzgado y Policía Municipal para iniciar el lanzamiento de una campaña en contra de la comercialización y uso de pólvora en la capital.

