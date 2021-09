¿Qué exigen los transportistas en la capital de Honduras?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Una vez más los transportistas de la capital de Honduras paralizaron sus unidades y realizaron bloqueos parciales en la calles para exigir al gobierno el cumplimiento de los acuerdos que, según sus denuncias, datan desde 2012.



Según Joaquín Rivera, dirigente del transporte, la decisión de protestar y paralizar las unidades se tomó desde la noche del lunes cuando no recibieron respuesta de las autoridades y cuando no se honraron sus compromisos económicos.



"Lamentablemente hay que recurrir a estas acciones para hacernos sentir y que el gobierno entienda que el sector transporte está en una crisis financiera bien profunda y que deben cumplir con los compromisos", manifestó Rivera.



De igual forma, manifestó que antes recibían el bono compensatorio -los buses amarillos-, pero con el cambio de flota en 2012 no se siguió pagando.



Además, exigió la devolución del pago de matrícula de 2020, pues no consideran "justo que lo estén cobrando" en plena pandemia.



Finalmente, pidió el bono para todos los transportistas, pues solamente se lo han hecho efectivo a algunos compañeros.

Joaquín Rivera, dirigente del transporte público, detalla los incumplimientos del gobierno con su rubro



Video: Rommel Roque | EL HERALDO pic.twitter.com/dwnqOWil8r — Diario El Heraldo (@diarioelheraldo) September 21, 2021

Caravana

Los transportistas y operarios realizarán una caravana hacia Casa Presidencial, el Congreso Nacional y la Secretaría de Finanzas para exigir los pagos.



El gremio emplazó al gobierno para que cumplan con los puntos acordados hace unos meses con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), ya que según denuncias solo han cumplido con el 25%.

Al menos 25 rutas de la capital se paralizaron este martes, es decir, unas 300 unidades.