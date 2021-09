Transportistas realizan paro de labores este martes en la capital  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Dirigentes del transporte público realizan, este martes, un paro de labores en diferentes puntos de Tegucigalpa, capital de Honduras.



Las acciones de protesta iniciaron a partir de las 7:30 de la mañana. En la carretera que conduce a Olancho, poco a poco los conductores empezaron a llegar y estacionaron sus unidades. Lo mismo pasó en la carretera que conduce al norte, a la altura de la colonia El Carrizal.

Esta vez no bloquearán las calles, únicamente realizarán una caravana hasta Casa Presidencial y la Secretería de Finanzas.

LEA TAMBIÉN: Tribunal de Cuentas detecta sobrevaloración en la construcción del triaje de El Tórax



Fue la noche del lunes cuando los transportistas acordaron manifestarse la mañana del martes para exigir la readecuación de deudas y el pago de bonos.



El dirigente del transporte urbano, Jorge Lanza, explicó que para no afectar a la población, esta vez la estrategia no contempla bloqueos en las carreteras.



"Esto es por incumplimiento del gobierno en muchos aspectos, aquí le dicen a uno mañana, pasado, la otra semana y nunca resuelven nada. Aquí, cuando quieren resolver algo en la noche aprueban y al día siguiente publican en La Gaceta cuando les interesa algo, pero como es del transporte, es de la población y el pueblo no interesa", expresó Lanza.

DE INTERÉS: Gabriel Rubí sobre la sobrevaloración del triaje: 'Las condiciones del mercado no eran normales'

Emplazan al gobierno

El gremio del transporte emplazó al gobierno para que cumplan con los puntos acordados hace unos meses con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT). Según sus denuncias, solamente han cumplido con el 25%.



Jorge Lanza remarcó que la jornada de protestas solo se realizará en Tegucigalpa, descartando manifestaciones en otras ciudades del país.

VEA: Cada hora muere un paciente por covid-19 en Honduras