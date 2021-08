Conozca los deberes y derechos de los comerciantes capitalinos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los comerciantes fijos o ambulantes dentro de los doce mercados municipales tienen que seguir varias disposiciones de la Alcaldía Municipal.



Según la Gerencia de Orden Público, para hacerlas respetar y llamar la atención si es necesario, a diario recorren los mercados capitalinos.

Para conocer ¿qué pueden y qué no pueden hacer los comerciantes? EL HERALDO conversó con Donadín Fuentes, titular de la gerencia en mención.



Además de recordarles a los comerciantes sus obligaciones, destacó que la gerencia recibe apoyo de agentes de la Policía Municipal y Nacional.

Permitido

-Los comerciantes tienen permitido, si ya obtuvieron el permiso, trabajar en un espacio de un metro y medio.

-Pueden ofrecer sus productos dentro del local.

-Si hay horarios establecidos, lo mejor es respetarlos.

-Por la pandemia, tienen que respetar las medidas de bioseguridad.

Prohibido

-No pueden realizar ampliaciones a los locales.

-Los productos tienen que ser ofrecidos dentro de los locales sin invadir calles o aceras.

-No pueden implementar bodegas improvisadas para almacenar más productos.

-No pueden sobrecargar líneas eléctricas.

-Evitar improvisar instalaciones eléctricas.

-No pueden vender productos ilícitos como pólvora, bebidas alcohólicas y otras sustancias ilícitas.

-Es prohibido que realicen contaminación ambiental, visual y auditiva.

Otras consideraciones

Hay que destacar que el Plan de Arbitrios también estipula que en el caso de los vendedores informales temporales, tienen que pagar veinte lempiras diarios o 600 mensuales.



El monto, está destinado a la prestación de servicios de limpieza, seguridad y administración de los vendedores informales.



De igual manera, la comuna reitera que ninguna asociación de vendedores está autorizada para cobrar cuotas por espacios ocupados y demás servicios que presta la municipalidad.

Requisitos para solicitud de permisos ambulantes:

1. Solicitud por escrito dirigida a la Gerencia de Orden Público (acompañando de documentos de propiedad del lote).

2. Fotocopia de identidad.

3. Croquis de ubicación

4. Rubro (lo que quiere vender).

5. Horario y días de venta.