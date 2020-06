Trabajan en habilitar centro de triaje en el Bazar del Sábado

Rommel Roque

TEGUCIGALPA.HONDURAS.-Los centros de triaje instalados en distintos puntos del Distrito Central parecen mermar en una mínima cantidad la presencia de pacientes covid-19 en centros asistenciales.



En los hospitales, la necesidad de atención rebasa las capacidades del sistema sanitario.



Sin embargo, ante la urgencia de atenciones, algunos capitalinos cuestionan la lentitud y falta de insumos dentro de los establecimientos habilitados por las autoridades de Salud.



Detecciones



Ana Barrientos, portavoz del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), detalló que en el centro de especialidades se realizan entre 300 a 400 atenciones diarias en dos salas de triaje.



En el viejo auditorio ahora se atienden asintomáticos que tuvieron alguna relación con pacientes positivos y en la emergencia de adultos, se atienden pacientes ya con sintomatología de problemas respiratorios, fiebre alta, dolor de cuerpo y otros agregados del virus.



Si detectan positivos, el protocolo indica otorgar entre 7 y 14 días de incapacidad, tratamiento o “un aislamiento” domiciliario.



Los primeros centros habilitados para la detección fueron las clíperes de las colonias Hato de Enmedio y El Sitio. Sobre su funcionamiento, Pablo Ulloa, jefe de Clínicas Periféricas, detalló a EL HERALDO que los promedios de atenciones son variables, sin embargo, se mantiene entre las 30 a 40 atenciones por día.



Según el galeno, el área suele llenarse de pacientes que se califican como de “emergencia”, no obstante al ser revisados se determina que no lo son.



“Tienen que entender que no se atiene por orden de llegada, se atiene por prioridad, y el tiempo de cada atención es variable, pero sí tenemos capacidad de respuesta”, aseguró.



Sobre la variación de visitas, sin detallar las cifras, explicó que los primeros días en que entró en funcionamiento el triaje en las bodegas del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), las atenciones bajaron, pero durante la semana han ido en ascenso.



En ese sentido, el jefe de la Región Metropolitana de Salud (RMS), Harry Bock, manifestó que en vista que “las clíperes están colapsadas, se creó el triaje del Infop”, para evaluar capitalinos con sintomatología covid-19 y recetar el tratamiento MAIZ para reducir la carga viral y evitar complicaciones.



Por otra parte, en las instalaciones del Palacio de los Deportes de la UNAH se maneja que hay una capacidad para 130 personas en el centro de triaje.



EL HERALDO intentó contactar a la encargada del covid-19 en el Distrito Central, Yolani Batres, pero no obtuvo respuestas.



Para otorgar a los capitalinos la oportunidad de atención, la Alcaldía trabaja en la habilitación de un nuevo centro de detección de covid-19 donde funcionaba el Bazar del Sábado, a inmediaciones del bulevar Juan Pablo II, por los momentos se desconoce la capacidad de atenciones que generará.



Sobre la saturación de personas que buscan atención, Mario Mejía, epidemiólogo de Sinager, contrastó que en todo el mundo hay “limitada capacidad” por la pandemia, y las largas esperas también se experimentan en clínicas privadas.



Hasta la tarde del miércoles la base de datos de este rotativo indica que el Distrito Central tiene 4,649 casos positivos y eso lo convierte en el municipio más afectado del país, seguido por San Pedro Sula con 4,133 incidencias. Aún el foco de infección se mantiene en Cortés.