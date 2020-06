¡Sí se puede! súmate y apoyemos  a don Enrique López

El Heraldoalejandra.canales@elheraldo.hn

tegucigalpa

Volver a caminar y recuperar la movilidad no solo se ha convertido en el mayor sueño de don Enrique López, también significa la puerta que le abrirá las posibilidades más grandes para seguir construyendo su futuro y el de su familia.

Seguimos de pie

Y es que una de las cualidades más admirables de este humilde varón es que a sus 47 años es capaz de soñar sin límites como un niño cuyos anhelos se alimentan a base de fe. Y esa misma visión es abrazada por la familia de EL HERALDO, que desde que conoció su historia le abrió su corazón solidario a don Quique para lograr juntos la gran meta y así nació el reto “Corramos juntos por el sueño de don Enrique”.

La iniciativa comenzó el pasado lunes 15 de junio y consiste en recaudar la cantidad de L 350.000, el valor total de sus tres prótesis. Desde ese día, el apoyo de los capitalinos no se hizo esperar y decenas de personas ya realizaron sus depósitos en la cuenta bancaria #21 119 0006 353 de Banco de los Trabajadores, habilitada para esta noble causa.

Con cada aportación a esta campaña, usted le extiende su mano amiga a este valiente varón que a pesar de esta tragedia que marcó su vida no se ha dado por vencido, “no es fácil estar así, pero le doy gracias a Dios y soy un hombre bendecido”, expresó mientras nos compartía una cita bíblica. Atrás quedaron esos días grises donde don Quique no veía la luz para él y su esposa Hilda, quien además sostiene su propia cruz al haber sido diagnosticada con cirrosis hepática fase 1, un padecimiento crónico que atenta contra su vida al no tener una debida asistencia médica y un tratamiento permanente. Pero al igual que su esposo, las oraciones de doña Hilda también han sido escuchadas y a partir de este viernes 19 de junio se realizará los primeros exámenes para ser evaluada nuevamente por el especialista. Esta buena noticia inundó de alegría el corazón de don Quique, ya que el bienestar de su esposa es una de sus mayores prioridades, “quiero dejar que mi esposa descanse porque ella está por su proceso y yo por el mío, yo quisiera tener más independencia, poderme levantar a las cinco de la mañana porque yo soy un trabajador”, explicó.

Otra de las bendiciones que lo han sorprendido durante esta semana fue la visita de los representantes de Saluvita, quienes al conocer su caso le ofrecieron su apoyo para contribuir a una sana alimentación para él y su familia. “Conocimos la historia de don Enrique a través de EL HERALDO, decidimos unirnos a su mesa a través de nuestra línea de productos alimenticios saludables”, recalcó Dania Valdivia de Saluvita.

Y es que para este guerrero, la palabra imposible no existe y a pesar de la dura batalla que le ha tocado enfrentar en la vida, sus aspiraciones de crecer y forjarse un futuro mejor siguen intactas; una vez obteniendo sus amputaciones, López se visualiza corriendo y conquistando sus sueños de la mano de Dios y esa fe admirable que lo caracteriza.

Sabemos que el camino es largo y que todavía queda mucho por recorrer para llegar a la meta final, pero con el apoyo de todos juntos lo podemos lograr.

Para iniciar con el proceso de vendaje se necesita recaudar (L 175.000) que representa el 50% de la cantidad total del valor de sus prótesis, por lo que cada granito de arena cuenta para construir este proyecto de vida. Hasta la fecha se han recaudado L 30,745.18. No te quedes sin echarle la mano a don Quique y únete a este sueño. ¡Sí se puede y juntos lo vamos a lograr!