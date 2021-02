¿Cómo funciona Clubhouse, la nueva aplicación para iPhone?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La aplicación de audio Clubhouse fue lanzada hace menos de un año y ya ha llamado la atención de peces gordos de la industria tecnológica e incluso de China, pero ¿qué es Clubhouse?



La app, sólo disponible para iPhone, permite iniciar o escuchar grabaciones sobre una gran cantidad de temas, desde tecnología hasta deportes, crianza de los hijos, literatura negra, salud, etc. No hay publicaciones de texto, fotos ni videos: sólo fotos de perfil de las personas y sus voces.



Las conversaciones pueden ser desde una llamada telefónica hasta una conferencia o una entrevista. Es gratuita y no hay anuncios, al menos no en este momento.

DE INTERÉS: Cómo limpiar Telegram: borra fotos y videos para liberar espacio

¿Cómo entrar?

Actualmente, la única forma de obtener una invitación es conseguir una de alguien que ya esté en Clubhouse, pues todavía está en versión “beta”. También se puede descargar la aplicación y anotarse en una lista de espera.



Su exclusividad es parte de su atractivo actual. Su aura ha crecido por el poder estelar de sus primeros miembros, como el astro del rap Drake, el actor Jared Leto, la actriz Tiffany Haddish y figuras de la tecnología influyentes como el capitalista Marc Andreessen y el director general de Twitter, Jack Dorsey.



Una vez dentro, se puede importar el perfil de Twitter, o comenzar desde cero y luego seguir a personas o “clubes” en una amplia gama de temas.

VEA: ¿Cuáles son los términos y condiciones de WhatsApp y en qué te afectan?

¿Quién hizo Clubhouse?

Fue creada por el empresario de Silicon Valley Paul Davison. La aplicación hizo su debut en marzo, justo cuando muchos tuvieron que quedarse encerrados debido a la pandemia.



La razón principal es probablemente que Elon Musk y Mark Zuckerberg, los CEOs de Tesla y Facebook respectivamente, aparecieron hace poco en Clubhouse. Cuando dos íconos de la tecnología con una riqueza combinada de 280, 000 millones de dólares eligen usar la misma aplicación para transmitir su mensaje con unos pocos días de diferencia, la gente toma nota.



En su aparición del 31 de enero, Musk habló de los viajes a Marte con su compañía de cohetes Space X, sobre criptomonedas, inteligencia artificial y la pandemia. Zuckerberg habló el 4 de febrero, alimentando la curiosidad por la aplicación.

VEA: Facebook: ¿Cómo ocultar tus fotos y publicaciones de los extraños?

¿Qué pasó en China?

Miles de usuarios chinos comenzaron a usar la app en los últimos meses atraídos por los debates sin restricciones con personas en el extranjero, particularmente sobre democracia, Taiwán y otros temas delicados.



La aplicación fue eliminada de la tienda de Apple Inc. en China a mediados de diciembre, pero el lunes los usuarios chinos perdieron acceso a Clubhouse, al igual que otros miles de otros sitios web y aplicaciones de redes sociales que han sido bloqueados por el Partido Comunista.