¿Cómo activar los mensajes temporales de Whatsapp?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los mensajes que se autodestruyen en cierto período de tiempo ya llegaron a Whatsapp.



Esta nueva herramienta que tendrá la aplicación permite que los mensajes desaparezcan automáticamente después de siete días de haber sido enviados.



Esta modalidad se puede usar en los grupos, sin embargo solo el administrador podrá activarlos. En el caso de las conversaciones privadas cualquiera de los dos puede activar o desactivar.

¿Cómo activarlos?

Lo primero que debes hacer es asegurarte de tener en tu celular la última actualización de WhatsApp.

Vea aquí: Celulares que no podrán usar WhatsApp en el 2021



- Si lo quiere activar la función en un chat individual se debe abrir la conversación, tocar el nombre del contacto y luego hacer clic en "mensajes temporales" para luego presionar continuar y finalmente activar. Para desactivar la opción hay que volver a repetir estos pasos pero presionar “Desactivados”.



- En los grupos de WhatsApp debes seguir los mismo pasos que en el anterior, con la excepción que solo el administrador podrá hacerlo.



WhatsApp informó que una de las características de los mensajes temporales es que si un usuario no abrió el chat durante siete días siempre desaparecerá; sin embargo en la vista previa se mostrará las notificaciones.



Si se reenvía un mensaje temporal a un chat con los mensajes temporales desactivados, el mensaje no desaparecerá.



Si un usuario crea una copia de seguridad antes de que desaparezca un mensaje, este se incluirá en la copia de seguridad. Los mensajes temporales se eliminarán cuando un usuario haga la restauración desde una copia de seguridad.

Lea aquí: Rojo, azul o rosa: Así puedes cambiar el color del ícono de WhatsApp (Pasos)



Por otra parte, tanto emisor como receptor tienen que tener la versión actualizada. Si el receptor no la tiene, le aparecerá un mensaje diciendo que se le envió un mensaje temporal pero como no tiene la versión actualizada no lo puede ver y lo llamará a actualizar su versión.

¿Qué pasa con las fotos y videos?

WhatsApp de forma predeterminada los archivos multimedia que se reciben se descargan en el celular, sin embargo, si los mensajes temporales están activados, los archivos desaparecen del chat, pero se estarán en la galería del celular.