Lo que debes saber de "Neuralink", el polémico dispositivo cerebral

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Diversas películas narran escenas en las que científicos implantan chips en el cerebro, brazo u otras partes del cuerpo humano con distintos fines. Recientemente se informó que eso podría ocurrir más pronto de lo que pensamos, con el lanzamiento de "Neurlink" un moderno dispositivo que promete ayudar a preservar recuerdos y prevenir enfermedades.



Su creador, Elon Musk, afirma que el chip -que es del tamaño de una moneda- se encargará de conectar el cerebro humano con una computadora, como si fuese un tipo de memoria externa que transferirá información útil.

Según Musk, su fin es ayudar a evitar enfermedades en la columna vertebral, el alzhéimer y otras de orden neurológico que afectan a millones de personas en el mundo.



El novedoso invento permitiría controlar los teléfonos u ordenadores "con la mente", gracias a su alta tecnología.

Anteriormente, el dispositivo sería implantado detrás de las orejas, pero el equipo consideró más oportuno hacerlo en la parte superior del cerebro.







De esa forma, también se podrían realizar acciones más simples pero igual de útiles, como escuchar música directamente con la conexión cerebral, dar órdenes a otros dispositivos con los que estén configurados, entre otras cosas.

Algunas de las características reveladas sobre el implante señalan que el aparato consiste en una pequeña sonda que contiene más de 3,000 electrodos conectados a hilos flexibles más finos que un cabello humano, que pueden monitorear la actividad de 1,000 neuronas cerebrales, además, cuenta con 1,024 canales y un megabit de información.

Proceso

Aunque el proyecto viene siendo desarrollado desde hace varios años, fue el pasado 28 de agosto cuando el destacado científico realizó el lanzamiento oficial, para la cual mostró parte de su funcionamiento en tres cerdos con los que intentó probrar sus avances.



Al primer cerdo no se le había instalado el chip, por lo que su comportamiento era como el de cualquier animal de su especie.



El segundo cerdo caminaba y actuaba de forma normal, pero este ya había tenido el chip en su cerebro, con la diferencia de que se le había retirado hace algún tiempo. Según Musk, esto comprueba la reversibilidad exitosa del tratamiento.



Finalmente, el tercer animal llevaba dos meses con el chip instalado y aunque actuaba de forma normal, enviaba señales neurológicas a un ordenar cercano.



Sobre su instalación, afirman que no es necesario anestesiar todo el cuerpo del paciente, basta con un poco de anestesia local para que un robot que ha sido configurado para tal fin, proceda a instalar los hilos microscópicos en el cerebro, procedimiento que Musk asegura no genera ningún daño.

“Debido a que los cables que utilizamos son microscópicos, y colocados con una máquina especializada, no se produce ningún tipo de daño o sangrado en el cerebro“, afirmó.

El siguiente paso que el invento deberá cumplir es probarlo en humanos voluntarios, por un periodo de tiempo considerable para poder evaluar su comportamiento y si existen beneficios reales.

Y aunque en el equipo colaboran científicos, ingenieros y médicos, hay quienes aún permanecen escépticos ante el objeto.