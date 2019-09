Huawei Mate 30, el primer smartphone del mercado tras el veto de Google

CHINA.- Tras la ruptura comercial entre China y el gobierno de Estados Unidos, Huawei prepara el lanzamiento de su próximo smartphone, el cual será el primero después del quebrantamiento con Google.



Como resultado de la prueba que la compañía telefónica enfrenta, China lanzará al mercado el Huawei Mate 30 el próximo 19 de septiembre, luego del veto de Estados Unidos.

Según salió a la luz esta semana, el nuevo móvil contará con un sistema operativo que permitirá a los usuarios obtener los mismos, o quizá mejores, beneficios de los que Google ofrece.

Lanzamiento

El lanzamiento será en Múnich, Alemania, donde la compañía China presentará el nuevo smartphone de Huawei. Según la compañía, ahí darán a conocer el nuevo rol del sistema operativo Android.



Pese a las innovaciones, entre los usuarios existe una gran duda sobre el modelo Huawei Mate 30. En realidad, la incógnita se refiere a su sistema y no a sus características físicas. Según ha trascendido, el nuevo dispositivo puede llegar al mercado sin aplicaciones ni servicios de Google, aunque, aún no se confirma esta versión.



Sin embargo, la compañía telefónica anunció que el aparato llegará con EMU10, un interfaz similar a Android, aún no está completado, pues falta confirmar hasta qué nivel llegarán las restricciones.

Características del Huawei Mate 30

Se trata de un dispositivo de grosor pequeño, además, se espera que esté integrado por un procesador 7mm, soporte de red 5g, video 4K a 60fps.

Según las opiniones del mercado, el teléfono inteligente atacará a otras marcas por su cámara, ya que, contará con un sensor de 1/1.55 pulgadas. Asimismo, se dice que serán cuatro cámaras traseras que ofrecerá el celular.



Para más comodidad visual, el Huawei Mate 30 tendrá una pantalla curvada a los lados, el tamaño será menor al Mate 20 Pro, pese a esto, contará con el tamaño perfecto para hacer un reconocimiento facial basado en infrarrojos. Además, contiene un lector de huella bajo la pantalla.