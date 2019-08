Facebook trabaja en Threads, nueva app de mensajería para Instagram

SILICON VALLEY, ESTADOS UNIDOS.-Facebook anunció que está desarrollando una nueva app de mensajería destinada a ayudar a los usuarios a compartir más información con sus amigos cercanos. El app, llamado Threads, está dirigido a ser un compañero de Instagram, según reportó el medio de noticias The Verge.



La aplicación Threads está diseñada para compartir de forma automática detalles íntimos como la ubicación, velocidad y duración de la batería, así como otras publicaciones en redes sociales como fotos y texto.



Expertos del mundo de la tecnología afirman que Threads es otro de los incansables intentos de la compañía de Mark Zuckerberg para competir con Snapchat.



Threads está destinado a la lista de tus "amigos cercanos" en Instagram y se encuentra en fase de pruebas, según reportó la compañía.



Hasta el momento no se sabe cuándo la red social lanzará oficialmente la aplicación Threads. Por su parte, representantes de Facebook no han respondido a una solicitud de comentario.

Instagram, la popular aplicación de retoque de imágenes para 'smartphones', fue adquirida por Facebook por 1,000 millones de dólares en efectivo.