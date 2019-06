Cómo añadir tonos tierra a su decoración

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los tonos tierra son excelentes acompañantes de elementos decorativos en el hogar así como colores en las paredes de las estancias. Esto se debe a la facilidad con la que se pueden combinar y lo bien que se ven en cualquier temporada del año.



La gama de colores que incluyen este estilo son: café, marrón, naranja, amarillo, ciertos verdes y azules pálidos.



Estas tonalidades no solo son perfectas para la fachada exterior de su casa, sino en espacios dentro del hogar, siendo la sala y el comedor los que más usan los tonos.



Opciones sencillas

En la sala, al tener muebles color tierra, puede generar un ambiente cálido, acogedor y más relajado, por lo que se vuelven perfectos en está estancia. La sala principal tiende a ser muy visitada, por lo que tener colores agradables visualmente es de suma importancia.



Por otro lado, el comedor se ha vuelto un espacio con muchas tonalidades tierra dada la incorporación de muebles eco green, los cuales juegan muy bien con esta tendencia.

En el caso de estas tonalidades se ven mejor en estilos clásicos, bohemios o rústicos, ya que en casas de diseño moderno, nórdico o minimalista no tienden a mezclarse de manera adecuada con los accesorios de la misma decoración.



Detalles específicos

Los detalles perfectos no solo son las tonalidades en las paredes o los muebles principales sino ciertos elementos. La madera juega un papel importante en la decoración tierra.

La madera ya trae consigo tonos café que pueden ser muy bien combinados y no va a requerir de pintar sus paredes.



Esta gama de pigmentos se viene muy bien para aquellas personas que desean tener un cambio más eco friendly en sus hogares.



Sin embargo, a la hora de tratar este color debe tener en cuenta que cargar mucho un espacio con un color específico tiende a matar la vibra del lugar. Por ello se recomienda combinar de manera adecuada otros tonos como el blanco y su línea para hacer un contraste sano.



Puede evitar este error guiándose con diseños en diversas páginas web para aprovechar de mejor manera los accesorios que tiene y como añadirlos a este estilo. Diversas tiendas del hogar pueden tener elementos que le servirán en esta propuesta.