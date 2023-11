En su negocio asesinan a dueño de restaurante en Santa Cruz de Yojoa

“Primo, hermano de mi alma. Nos dejas un vacío en nuestras vidas. Quedan muchas historias por recordar y contar. Pero mi historia favorita de vos será como resurgiste de las cenizas y te reinventaste una y otra vez. Esa capacidad para ver oportunidades donde otros solo veíamos riesgos. Físicamente ya no estás, pero tu recuerdo permanecerá con nosotros”, escribió una mujer en su cuenta de Facebook.

Po su parte, otra persona comentó: No, eso no es posible, la verdad que si es una mala noticia. Qué Dolor nos ha dejado esta noticia, tanto para sus padres como para la familia, mi más sentido pésame y resignación a toda la familia, me uno al dolor por la pérdida de este gran hombre”.