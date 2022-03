Madre de joven que mataron en SPS: “Mi hija no tiene nada que ver con maras como supuso la Policía”

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-La muerte de tres jóvenes en San Pedro Sula que fueron encontrados dentro del baúl de un vehículo el pasado 1 de marzo ha generado consternación, pues dos de ellos eran menores de edad.

El nombre de las víctimas era Javier Alexander Rodríguez (19), Óscar Meléndez Chirinos (16) y Keydi Amador (15).

Ellos perdieron la vida y como implicados se detuvo a alias “El Guapo”, de 31 años, “El Gato”, de 19 y “Frijolito”, de 16; todos parte de la Pandilla Barrio 18.

La Policía Nacional había relacionado el crimen con una pelea de territorios, teniendo como hipótesis la supuesta relación de las víctimas con maras, algo que desmiente la madre de una de las víctimas a una semana del hecho.

“Ellos se llevaban con mi hija (Keydi Amador), fueron compañeros desde pequeños. Llegaban y pues lamentablemente gente de fuera se metió en la colonia, hay gente que se vino de otras partes a meterse. Ellos no andaban metidos en cosas, pero el problema es la zona donde se metieron, pensaron que estaban metidos en eso”, inició contando Karen, la madre de Amador.

Asimismo, la progenitora de la joven de 15 años comentó que “de la Policía nadie nos ha preguntado nada. Mi hija no tiene nada que ver con maras como supuso la Policía. Quiero que aclaren que ella no pertenecía a ninguna mara, ella era un niña buena, educada, con principios, valores y conocía las cosas de Dios. Ella era estudiante, estudiaba primero de informática y era bien aplicada en sus tareas, bien responsable. Ella se levantaba bien temprano para bañarse y recibir sus clases, me ayudaba en las cosas de la casa, me esperaba cuando llegaba del trabajo, era bien cariñosa conmigo y me contaba todas sus cosas... Era la luz de mis ojos”, contó.

La madre aclaró que su hija y los muchachos no eran parte de ninguna mara, como la Policía informó en sus hipótesis.

“La Policía no nos ha preguntado nada, empezaron a decir que ellos son mareros y esa hipótesis me ha dañado la reputación de la niña. Ellos no tienen nada que ver, no tienen por qué publicar una foto de un menor de edad cuando tienen que pedir por lo menos permiso a un padre de familia, yo trabajo y tengo que salir a la calle, me duele que me digan que mi hija anda en malos pasos. Cuando salía lo hacía conmigo, me duele que me digan si ella andaba en malos pasos cuando no es así. Mi hija fue sana, tuvo la desgracia que me le pasó eso pero sé que está en un mejor lugar. Cuando yo pasaba por la calle miraba la foto de mi hija y ahora quiero aclarar que ella no pertenecía a eso como lo supusieron”, finalizó.

