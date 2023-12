Madre de hombre que murió en accidente en Cofradía: “Toda la noche los he llorado”

CORTÉS, HONDURAS.-El accidente en Cofradía, Cortés, donde murieron un padre, una madre y una menor de edad dejó un velo de dolor y luto sobre su familia.

Las víctimas, identificadas como Gerson Reyes, Mabelis Xiomara Pineda (17) y Lohani Alexandra López (1), fallecieron luego de impactar contra con un camión en el sector de Casa Quemada.

Martha López, madre de Gerson, comentó a HCH que “toda la noche los he llorado, no he dormido llorándolos”.