Hombre en Choluteca mata a su primo porque lo acosaba sexualmente cuando tomaba alcohol

“Él se enojó y me estaba tocando, yo le dije: ‘No me toqués’... Eso fue temprano, después llegó bravo queriéndome matar y tuve que defenderme. Me tocaba y todo y yo le dije que se retirara de mí, que me respetara, entonces por eso empezó... Eso fue como a las 4 de la tarde y a las 8 (de la noche) ya llegó como a querer matarme”, dijo Leonidas en entrevista con el canal MetroTV.

“Él era bolo (tomaba alcohol) y se llenó de ira, no lo aguanté”, aseguró al indicar que su primo lo tenía del cuello y él no tuvo más remedio que incrustarle un cuchillo en la pierna.

“Yo no quería matarlo, pero se murió... Mala suerte, así fue el destino”, detalló.