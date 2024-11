Familiares reclaman cuerpo de militar que perdió la vida en enfrentamiento

1

Tegucigalpa, Honduras.- Familiares de Darwin Lobo, un miembro de la Policía Militar que perdió la vida durante un enfrentamiento la madrugada de este jueves en el sector de La Laguna, llegaron hasta la morgue capitalina para reclamar su cadáver.

Karen García, esposa de la víctima, manifestó ante los medios de comunicación que recibió la trágica noticia en horas de la madrugada. “Me fueron a buscar los sobrinos de un compañero de él, solo me dijeron: no sabemos si está herido o está muerto. De ahí me logré comunicar con un compañero, y me dijeron que ya habían dicho que estaba muerto”, detalló.

Según sus declaraciones, la confirmación de la muerte de Lobo llegó alrededor de las cuatro de la madrugada por parte de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), solicitándole que se apersonara a reclamar sus pertenencias.