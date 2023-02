Familiares de Plutarco Ruiz responsabilizan al gobierno por su asesinato en “El Pozo”

“¿Cómo es que esa arma entró en esa cárcel que supuestamente es la de mayor seguridad?, ¿quién la entró?, ¿cómo la entró?, porque esos dos muchachos solo llegaron directamente a matarlo, entonces responsabilizamos al gobierno que tiene que aclarar bien esto para el bien de nuestro país, de nuestra sociedad y es tiempo de que haya justicia, ya no aguantamos”, manifestó Ruiz en una entrevista con un medio local.

De igual forma, Pedro Ruiz descartó que el crimen ocurrido al interior de la cárcel estuviera ligado a la muerte de las hermanas Alvarado en noviembre de 2014, señalando que desconoce los motivos que podrían haber detrás de la muerte de Plutarco.

“Yo soy amigo de ellos, los conozco bien, Dios me perdone si estoy equivocado pero puedo asegurar que esa gente no tuvo nada que ver, son otras cuestiones que no sé que serían, pero ellos no”, precisó.

Detallando que sus familiares se encuentran sumamente desconsolados por su violenta muerte, Pedro Ruiz aseguró que “Dios se encargará de hacer justicia por la muerte de Plutarco”.