Encuentran en Choluteca a menores reportados como desaparecidos por su padre

“Los encontraron allá en Curarén, ahí estaban y de ahí los van a trasladar. Ellos me van a llamar”, dijo con alivio don Ivys.

En horas de la mañana de este jueves, el padre de los menores denunció que sus dos hijos posiblemente fueron víctimas de un secuestro y clamó por ayuda para encontrarlos.

El padre declaró que sus hijos desaparecieron el mismo día en el que cinco jóvenes realizaban una mudanza en la colonia Mirador de Oriente.

Don Ivys mostró a Estalin Irías, fotorreportero de EL HERALDO, un audio en el que uno de sus hijos en donde pide tranquilidad, pero en ellos se escuchaba una voz extraña.

“Todo está bien, pa’. No se preocupe, no llore. Jeremías ahorita se está bañando. No le puedo decir dónde estamos”, se alcanzaba a escuchar con un tono de voz entrecortado y algo forzado.

Martínez Colindres dijo que no había tenido comunicación con sus hijos por lo que se encontraba preocupado debido a que había recibido cuatro amenazas a muerte porque era sobreviviente de una masacre ocurrida en México.

”He ido al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) a solicitar ayuda porque me salí de la colonia debido a que han querido matarme y temo por mi vida”, detalló.