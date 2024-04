Constantino Zavala, comisario en retiro, se presenta a los Juzgados tras acusaciones de narcotráfico

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Enfatizando que es inocente y denunciando sufrir de persecución tras allanar la vivienda de sus hijos, el comisario en condición de retiro, Constantino Josué Zavala Laínez llegó a los Juzgados en la capital.

El comisario fue investigado desde su salida institución en 2014 y no determinó si tenía complicidad con dos traficantes de droga detenidos con 3,000 plantas de marihuana.

En ese sentido, se presume que el comisario tuvo un aumento en su patrimonio entre los años 2008 y 2018 en una cantidad que asciende los casi 16 millones de lempiras, por lo que la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial presentó un requerimiento fiscal por los delitos de lavado de activos, procedente del tráfico de drogas.

Zavala Laínez niega las acusaciones, calificando la situación que calificó como una “persecución exagerada”

El comisario en retiro informó que el pasado martes se le informó de un allanamiento realizado en la casa de sus hijos en la residencial Arboleda y la colonia Cerro Grande, donde presuntamente estaban en la búsqueda de droga.

Asimismo, reveló que se encontraba en El Salvador, pero debido a dicha acción, le comunicó a sus apoderados legales que se presentaría a los juzgados para hacer su respectiva declaración.

“Me comuniqué con mi cuerpo de abogados y les manifesté que yo no iba a andar huyendo, que no debo nada y me voy a presentar. Por esta razón ellos están trabajando en un escrito para el juzgado y así mi presentación voluntaria, ya que no le debo a nadie”, declaró el comisario en retiro.

Del mismo modo, denunció que en la acusación se le agregaron cuatro vehículos que presuntamente no le pertenecen a su patrimonio, además pidió pruebas sobre sus acusaciones.

“Quiero que me demuestren cuando fui yo narcotraficante o he sido acusado por narcotráfico. Ya basta de esta persecución. Quiero decir que en la sentencia que está en la apelación, se me implantaron cuatro vehículos que son propiedad del comisionado Ambrosio Ordoñez”, declaró.

Asimismo, instó el fiscal general Johel Zelaya para que se investigue en profundidad su caso y reveló que él mismo presentó las pruebas y le notificaron que no precederían por ser un “error de dedo”.