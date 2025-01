Al menos 6 heridos deja fuerte colisión entre “rapidito” y camioneta en San Pedro Sula

4

El fuerte choque provocó el volcamiento de ambos vehículos, generando una escena de caos en la zona.

Los heridos fueron rápidamente atendidos por las unidades de emergencia del 911, que llegaron al lugar para trasladarlos a un centro asistencial y brindarles la atención médica necesaria.

El conductor del autobús explicó que, lamentablemente, no pudo evitar el volcamiento, pues el vehículo particular viajaba a alta velocidad. Según su versión, no fue hasta el último momento que se dio cuenta de la inminente colisión.