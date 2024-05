Autopsia revela abuso sexual en madre y una de sus hijas, víctimas de masacre en Olanchito

En horas de la mañana de ayer, Erlin Sosa, primo de Sandra, señaló que las autoridades no les habían dado respuesta en cuanto al posible móvil del asesinato o detención de los responsables. Sin embargo, por la tarde, el ministro Gustavo Sánchez publicó en su cuenta de X la captura de uno de los supuestos autores de la masacre, identificado como Cristhian Agustín Chicas, y la foto de un sospechoso identificado como José Elvin López, por el que ofrecen 200,000 lempiras de recompensa a quien dé información de su paradero.



“Ellas no se metían con nadie y desconocemos que hayan tenido enemistades, ya que eran muy queridas en la comunidad, donde se encuentran muy consternados”, dijo Sosa muy acongojado.



Señaló que descartan que se haya tratado de un robo, ya que en la casa había 40,000 lempiras producto de una recolecta realizada por la junta de agua de la comunidad y no se lo llevaron.



El esposo de la mujer y padre de las menores se encuentra en Estados Unidos, al igual que el hijo mayor, desde hace varios años.