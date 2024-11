Ahogado en pila muere niño de un año en Danlí; el segundo en esta semana

1

Tegucigalpa, Honduras.- Un niño de un año murió, en las últimas horas, ahogado en una pila llena de agua. El hecho se registró en la colonia Cofradía de Danlí, El Paraíso, zona oriental de Honduras.

La víctima respondía al nombre de Ricardo José Molina, quien estaba al cuidado de su abuelo cuando se registró el lamentable suceso. Federico Molina, abuelo del menor, relató que estaba cargando al niño, pero, de un momento a otro, este se bajó de sus brazos y se fue a jugar.

No obstante, nunca imaginó que Ricardo José se dirigiría hacia la pila, ubicada detrás de la vivienda, y usaría un recipiente para subirse hasta caer en el agua. “Yo estaba aquí sentado, y como no puedo correr (porque no tengo un pie), no pude evitarlo. No había nadie más. Él se fue a la pila. Ya no tenía signos vitales”, explicó Molina.

El señor narró que no pudo acercarse rápidamente a salvar al pequeño porque no se dio cuenta a tiempo de lo ocurrido. Al mismo tiempo, recordó los golpes que ha sufrido en los últimos años: “Perdí a mi madre, a mi hijo me lo mataron, perdí a mi hermano que también me lo mataron. Me cortaron el pie hace cuatro meses por el azúcar, y ahora mi nieto”, expresó.

El pequeño fue velado en la casa donde ocurrió la tragedia y posteriormente sepultado en un cementerio cercano a la residencia. Las autoridades no han informado si hay investigaciones abiertas sobre el caso.