Encuentran parte de una moto acuática en Roatán; investigan si era la que usaba Angie Peña

ISLAS DE LA BAHÍA, HONDURAS.- La pieza de una moto acuática fue encontrada este martes en las costas de Islas de la Bahía, que presuntamente habría sido arrastrada por el mar.



El hallazgo se registró entre West Bay y West End, cerca de donde desapareció la joven turista Angie Samanta Peña Melgares (22), de quien aún no se sabe su paradero.



Como la licencida en negocios conducía una jet ski cuando desapareció, el elemento ha levantado las sospechas de si se podría tratar de una nueva pista en el caso, pues se desconoce desde cuándo estaba flotando en el mar.

VEA: "Nadie se esfuma de la nada": el pedido de la hermana de Angie Peña para que su caso no sea una estadística más



Sin embargo, minutos después del hallazgo, Walter Peña, el padre de Angie, manifestó a EL HERALDO que no cree que se trate de una parte del vehículo acuático que conducía su hija, pues se ve algo vieja en comparación con los días que han trascurrido desde su desaparición.



"Ahorita me acaban de notificar del hallazgo de una carcasa de una jet ski, pero es carcasa, ya está demasiado vieja, entonces no es nada relacionado con el caso de mi hija", manifestó.

Por su parte, las autoridades que participan en la búsqueda aún no se han pronunciado sobre la pieza encontrada por los lugareños.

Sigue la búsqueda

El hecho ocurre el mismo día en el que las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones aclarara que continúa la búsqueda de la joven capitalina, asegurando que se realizan las diligencias correspondientes para dar con su paradero.



"El caso no se ha parado. Siguen las diligencias investigativas en comunicaciones que se han hecho antes, durante y después, por lo cual aclaramos que seguimos trabajando y acompañando a la familia. Hay equipos siempre pendientes de este caso, no solo la Policía Nacional, sino la Fuerza Naval, Marina Mercante y la Fiscalía", manifestó un funcionario policial a los medios de comunicación.

ADEMÁS: "Tu primer cumpleaños lejos de casa": convocan a jornada de oración por Angie Peña