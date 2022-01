Madre de Angie Peña descarta que su hija esté perdida en el mar

ISLAS DE LA BAHÍA, HONDURAS.- A 11 días de su desaparición en Roatán, Islas de la Bahía, y tras la incansable búsqueda, los familiares de la joven Angie Peña descartan que pueda estar perdida en el mar.



Ericka Melgares, madre de la profesional de 22 años, señaló ante los medios de comunicación que el sábado "se hizo un barrido de hasta mil pies durante cinco horas y no se encontró absolutamente nada, eso está descartando las posibilidades de que mi hija esté en el mar".

DE INTERÉS: A once días de desaparición de Angie Peña en Roatán, ¿cómo avanza el caso?



La hipótesis de que Angie Peña haya sufrido un accidente en alta mar empezó a cobrar mayor fuerza cuando el director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rommel Martínez, confirmó la existencia de videos que muestran cómo la capitalina se adentró en el mar a bordo de una moto acuática.



Además, fotografías captadas por cámaras de seguridad de los restaurantes muestran que ella regresó sola al mar tras llevar a la orilla al guía turístico.

LEA TAMBIÉN: Amigos de Angie Peña difunden plegaria para pedir que sea encontrada sana y salva

Moto acuática en mal estado

Walter Peña, padre de la joven, contó que la moto acuática que le fue rentada a su hija estaba en mal estado.



"No tienen ningún control ni medidas de seguridad. Existe mucha desinformación sobre el caso de mi hija", señaló el angustiado padre quien a la vez exigió una investigación al dueño de la empresa encargada de la renta de los vehículos acuáticos.



Asimismo, Peña denunció que además de encontrarse en mal estado, la moto no tenía ningún registro ante las autoridades, por lo que no era legal que estuviera operando para brindar servicios turísticos.



"Me confirmaron que el aparato, aparte de estar dañado, que había salido un día más; está confirmado por la Policía cien por ciento que el aparato (jet ski) ni siquiera estaba registrado”, denunció.

ADEMÁS: 'Fuerza, hija, llegaremos a donde estés': padre de Angie tras hallazgos en Belice