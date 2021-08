"Espero que capturen a los cinco implicados": Viudo de Carolina Echeverría

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El abogado Wilfredo Urtecho, quien perdió a su esposa la noche del pasado domingo 25 de julio cuando ambos fueron atacados a balazos en su residencia, se pronunció este jueves, tras el anuncio de la detención de uno de los presuntos atacantes.

El viudo de la exdiputada hondureña por el Partido Liberal, Carolina Echeverría Haylock, agradeció las acciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), pero solicitó que no se descanse hasta dar con las otras cuatro personas, que según él, participaron en el crimen.

VEA: ¿Quién es el hombre capturado como sospechoso de asesinar a Carolina Echeverría?

"Estoy satisfecho con el trabajo de la DPI. Espero que siga en curso con la investigación y que detengan a las cinco personas que participaron en la muerte de mi esposa y que hicieron más de 50 disparos", declaró en una breve participación en un noticiero.

Además, dijo confiar en la labor que realizan los entes de investigación y recalcó que su esposa no merecía lo que le pasó. "Mataron a una persona que no les estaba haciendo ningún daño, que no corría ningún riesgo, que no hizo absolutamente nada para hacerles ningún daño. Yo confío en la DPI y en su director, Rommel. Si ya capturaron a uno no es tan difícil llegar a los demás, si usted encuentra la hebra de un carrete de hilo es fácil halarlo posteriormente", agregó.

Finalmente, reconoció que ha sentido temor por su vida, pero que no ha tomado medidas al respecto porque no es algo que le corresponda a las víctimas, sino al Estado darle esa protección que necesita.

ADEMÁS: "Le ofrecieron 10 millones de lempiras para que dejara la diputación": esposo de Carolina Echeverría

La captura

Las autoridades de la DPI anunciaron esta mañana, mediante una conferencia de prensa, que habían capturado a un presunto autor en el hecho violento ocurrido en la vivienda de los profesionales del derecho, situada en la colonia Mayab, en la capital de Honduras.

El detenido fue identificado como Denis Abel Ordóñez, de 27 años de edad, quien según las autoridades, es un miembro activo de la Pandilla 18, que fingía dedicarse al oficio de taxista.

LE PUEDE INTERESAR: Una mentira, un arma que falló y un pueblo que llora: Claves en la muerte de Carolina Echeverría