Papá de tiktoker hondureño que pereció ahogado: "Traten de tenerlos cerca”

CORTÉS, HONDURAS.- Denis Vásquez, papá del tiktoker hondureño Deris Eduardo Alcántara, que murió ahogado en el embalse llamado La Pozona, de Santa Cruz de Yojoa, envió un mensaje a otros padres, mientras se despedía de su hijo de 19 años de edad.



"Este es un día que tengo que entregar a mi hijo que Dios me prestó", inicia el mensaje de Vásquez, a quien se le observa frente al féretro donde yacían los restos de su hijo.

"A todos los padres les digo, cuiden a sus hijos", expresa el hombre mientras hace un esfuerzo enorme para no quebrarse en llanto frente a la cámara.



Y continúa pidiéndoles a los progenitores que "traten de tenerlos cerca, porque cuando llegan a estos momentos ya no los podemos tener con nosotros", puntualizó.



El video con el mensaje fue subido a la plataforma de TikTok donde su hijo, usando su creatividad, hizo reír a miles de hondureños que lo seguían.

Hallazgo

El miércoles de la semana pasada, el Cuerpo de Bomberos de Honduras halló el cadáver de Deris Eduardo Alcántara en las aguas del embalse de Panacam, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, zona norte de Honduras.



El cadáver fue descubierto flotando en la corriente por vecinos de la aldea Santa Elena, quienes alertaron a las autoridades.



Elementos buzos del cuerpo de Bomberos habían estado realizando labores de búsqueda durante varias horas, sin obtener resultados, pero en horas de la noche finalmente el joven fue localizado.



Preliminarmente se conoce que Deris Eduardo intentó cruzar nadando el embalse, mientras sus amigos también nadaban en la zona, pero se hundió y no volvió a salir. El joven pretendía realizar un video para TikTok, red social de la que era fanático.

