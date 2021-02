Jordy Rivera, detenido en posta donde murió Keyla Martínez: "Se habría ahorcado a eso de la 1:00 o 2:00 AM"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Cuando llegamos ya habían dos personas más, para ese momento eran las 11:00 de la noche; 30 o 40 minutos después llevaron los policías a una mujer que la metieron en la celda de la par, sola”, expresó el comerciante Jordy Rivera.



“Después que la metieron a la celda comenzó a preguntar por el amigo, preguntando si estaba allí, pero no era ninguno de nosotros y continuaba preguntando por el amigo diciendo su nombre del cual no me acuerdo”.

Manifestó que “después los policías llevaron a un muchacho con quien esta mujer se saludó y comenzaron a hablar; a él lo metieron a la celda en la que estábamos nosotros”.



Gerson dijo al Ministerio Público que “el doctor la animaba diciéndole que cantara, que a ella le gustaba cantar. La mujer cantó dos canciones, luego comenzó a decir que se iba a matar, dijo que no quería estar allí, que la sacaran”. El comerciante comentó que “a eso de la 1:00 o 2:00 de la mañana, esta mujer dijo de nuevo que se iba a matar, que se iba a ahorcar”.



“El doctor le dijo que con qué iba a hacer eso y ella le respondió que con el suéter y dijo ahora me voy a ahorcar”.

