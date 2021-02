Cuatro mujeres y 48 horas de indignación: las muertes que enlutan a Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-En las últimas 48 horas, el país se ha visto golpeado abruptamente por la muerte violenta de cuatro féminas en distintas zonas del territorio hondureño.

Dolor, angustia, conmoción y llanto, es lo que ha dejado el vació de su partida tanto en sus familiares, amigos y población en general. Y es que, lo lamentable de sus partidas es la forma y el lugar en que se desarrollaron los hechos: desde una misteriosa celda policial hasta una muerte trágica propiciada por más de una docena de puñaladas.

A continuación, una compilación de estas fatídicas víctimas:

Keyla Martínez, estudiante de enfermería

La mañana del domingo, Keyla Patricia Martínez -de 26 años de edad- fue declarada muerta, luego de haber sido encontrada en la celda de una posta policial con supuestos indicios de suicidio.

Martínez, originaria de La Esperanza, Intibucá, se encontraba departiendo con un amigo cuando agentes de la policía nacional le dieron detención, tras una denuncia al 911 por escándalo público. Asimismo, las autoridades manifestaron que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

No obstante, familiares aseguran que no se trata de un homicidio; puesto que, la joven no presentaba ningún rasgo de querer atentar contra su propia vida.

En tanto, las autoridades y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos han iniciado un proceso de investigación para esclarecer cuáles fueron las causas exactas de su muerte.

Al respecto, la población hondureña reclama que el caso no quede en la impunidad y que se encuentre a los responsables del posible feminicidio.

Alda Flores encontró la muerte en busca de un empleo

Otro suceso que enmudeció al país fue el asesinato de Alda Flores, una joven de tan solo 15 de años de edad. El hecho acaeció en Roatán, Islas de la Bahía, región del Caribe hondureño, después de que la adolescente saliera de su casa en busca de un empleo.

Según versiones de la familia -el jueves pasado- Flores acudió a una entrevista de trabajo; misma que aceptó a través de la red social Facebook. Seguidamente, un sujeto a bordo de una motocicleta pasó a recogerla, pero ella nunca regresó.

El cuerpo de la ahora occisa, fue encontrado a inmediaciones de una zona boscosa conocida como Marbella.

Hasta ahora, las autoridades no han brindado más detalles del terrible crimen.

Leonor Cálix, Jutiapa, Atlántida

El cuerpo cadavérico de una fémina de 48 años fue hallado la noche del domingo en la localidad de Corralitos, Jutiapa, Atlántida. La mujer respondía en vida al nombre de Leonor Cálix, quien había sido reportada como desaparecida en horas más tempranas.

De acuerdo a informes preliminares, la mujer recibió varias impactos de bala e indicaba signos de abuso sexual.

A la escena del crimen llegaron las autoridades policiales y medicina forense para realizar el levantamiento del cuerpo de la víctima.

Keily Yamileth Hernández, Siguatepeque

Una de las muertes que también ha hecho eco en el colectivo hondureño, es el homicidio de Keily Yamileth Hernández Castañeda de 19 años de edad.

Hernández, quien apenas terminó de concluir su secundaria recibió -de un supuesto pretendiente- al menos 20 puñalas; las cuales, habrían terminado con su vida.

Según parientes de la joven, la víctima no quería tener ningún tipo de relación con el sujeto; situación que podría haber desatado su ira y, posteriormente, terminar con su vida.

Al igual que, en los casos anteriores las autoridades expresaron que llevaron a cabo las investigaciones oportunas para llegar a la verdad de los crímenes. No obstante, el repudio y desconfianza de la población es tan fuerte que se ha desatado una ola de reclamos, protestas y plantones, exigiendo justicia para las cuatro víctimas.