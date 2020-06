Sin identificar dos hombres hallados encostalados, sin cabeza ni manos

Redacción

COMAYAGUA, HONDURAS.-“Estos son los que gatillaron (mataron) a los empresarios de Siguatepeque, no damos más información porque miramos que la Policía no hace nada, entonces lo que no hacen estos, lo haremos nosotros”, podía leerse en una cartulina manuscrita pero entendible, que dejaron los victimarios de dos hombres hallados muertos en la ciudad de Comayagua.

Los cuerpos fueron encontrados dentro de un saco color rojo y una bolsa plástica color negro, en una zona apartada de la urbe, en las cercanías de la colonia nueva Comayagua.

Sin cabeza y sin manos

Los cadáveres fueron encontrados alrededor de las 2:45 de la tarde del martes por personas que andaban recogiendo leña en la zona boscosa y luego lo reportaron a las autoridades.

Estos fueron trasladados a Medicina Forense en la capital de la República. Al abrir los costales se enteraron que los cuerpos de los dos hombres venían sin cabeza y sin manos, asimismo, fueron cercenados los tatuajes que estos tenían en sus cuerpos.

Hasta ayer se desconocían las identidades de ambos, ya que al no tener manos no pudieron obtener sus huellas dactilares. El proceso de identificación sería por la vía del ADN, pero para eso también sería necesario la presencia de sus parientes.

