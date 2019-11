Asesino confeso de su hija es aislado para que esté a salvo en la cárcel

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El asesino confeso de su hija de cuatro meses en El Paraíso fue aislado este jueves, después de que dijera que teme por su vida.



Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) informaron que Luis Alberto Rodríguez Vallejo (19) se encuentra en una zona aislada de La Tolva, para evitar represalias de los demás privados de libertad.



“Esta persona ha cometido un hecho abominable al darle muerte a su hija de cuatro meses, sin embargo, esto nos ha llevado a tomar todas las medidas de seguridad correspondientes con el propósito de salvaguardar su integridad física”, explicó a Radio América German McNiel, subdirector del INP.



La medida se debe a que el mismo detenido denunció el miércoles que "así como maté a mi hija, así me pueden matar a mí".



El repudiable crimen ocurrió a eso de las 10:00 de la noche del pasado domingo en la aldea Las Flores, El Paraíso, oriente de Honduras, cuando el joven llegó a la casa, tomó a la niña y la llevó hasta un potrero donde la degolló.

El joven confesó que mató a la bebé con un machete y "lo hice enfrente de mis padres".



"Me arrepiento de lo que hice, pero ya es tarde. Por mi mente solo pasaron malos pensamientos, en ese momento no supe que hacer, se me metió el diablo", dijo entre lágrimas el hombre minutos después de ser capturado.