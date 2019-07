Un joven y seis militares heridos fue el resultado de un aparatoso accidente en San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Seis miembros de la Policía Militar del Orden Público y un joven resultaron heridos tras un aparatoso accidente que se registró en horas de la madrugada de este jueve en el bulevar Jardines del Valle, San Pedro Sula, zona norte de Honduras.



De acuerdo con las personas que estaban en el lugar, el joven que se conducía en un vehículo tipo turismo color rojo no hizo el alto y fue impactado por el pickup de la PMOP.



Aparentemente, el automotor en el que se conducían los militares iba a exceso de velocidad por lo que no pudo esquivar el turismo.



Tres de los uniformados fueron trasladados hasta el Hospital Militar de San Pedro Sula, mientras otros tres fueron atendidos por la Policía debido a que tenían heridas de gravedad.



En tanto el joven, que no fue identificado, fue trasladado hasta un centro asistencial. Los vehículos quedaron completamente destruidos en medio de la mediana.

Los vehículos quedaron destruidos.