En confuso tiroteo, militar hiere de gravedad a joven en la capital

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una equivocación entre dos vehículos idénticos provocó que un militar disparara contra un joven evangelista que salía de un centro comercial localizado en la colonia La Laguna de la capital, salida a Olancho.

Según versión de las autoridades, Dennis Edgardo Álvarez, el joven que resultó herido, se aproximó al vehículo que había dejado aparcado en el estacionamiento. Al intentar abrir la puerta del automotor, con su llave, recibió dos disparos, uno en la cabeza y otro en la pierna. Edwin Froylán Castro, capitán del ejército de Fuerzas Especiales, fue la persona que disparó desde el interior del automotor.

La confusión se produjo porque ambos son dueños de una camioneta gris, de la misma marca y sin placas. Y según versión de testigos oculares, los dos vehículos estaban estacionados en la misma zona a escasos metros de distancia; razón que habría provocado la fatal confusión.

Según la principal hipótesis, el joven que resultó herido pensó que el vehículo que estaba abriendo era el suyo y Edwin Froylán Castro creyó que estaba siendo víctima de un acto delictivo.

Producto del tiroteo Dennis Edgardo Álvarez quedó gravemente herido y fue trasladado, en una ambulancia del Cuerpo de Bomberos, al Hospital Escuela. Hasta el momento se desconoce su estado de salud.

El capitán fue movilizado a las instalaciones del Core 7 en Comayagüela.

A los vehículos los separaban escasos metros de distancia.







Exigen justicia

Amigos, familiares y hermanos de la iglesia de Dennis Edgardo Álvarez exigen justicia. Tras el incidente criticaron que el agresor haya disparado en su contra, en dos ocasiones.



"Cómo le va a disparar de esa manera. Él (Dennis) no abrió el carro porque la llave no era de él, pero aún así pasó la tragedia", "Sabemos que Dios hará el milagro. No puede abrir el carro porque no era de él y no andaba arma. El agresor le dio dos tiros. Por ser policías militares toman acciones que no deberían", manifestaron.



Las autoridades detallaron que revisarán las cámaras de seguridad, localizadas en el sector, para esclarecer cómo sucedieron los hechos.