Luto en memoria de Amelia Larach Chehade

SAN PEDRO SULA.- La pérdida de un ser querido es probablemente el dolor más grande que una persona pueda sentir. Los recuerdos, las enseñanzas y el cariño siguen estando presentes, apelando por la resiliencia.



Ayer, 14 de agosto, la dama y empresaria Amelia Larach de Chehade falleció de causas naturales a los 95 años de edad. Sus familiares, amistades y demás miembros de su círculo cercano lamentan profundamente su partida.



El reconocimiento de la sociedad sampedrana que heredó por su don de servicio a los más necesitados también la acompaña. La simpatía, humildad y cercanía que demostró con quienes tuvieron la dicha de conocerla perdurarán junto a su memoria.



Una vida de entrega

Estuvo casada con don Sucre Chehade, con quien procreó cuatro hijos: Sonia, Roberto, Vilma y Mirian Chehade Larach. La pareja contrajo matrimonio el 25 de junio de 1950, una fecha muy recordada entre quienes asistieron al memorable festejo.





Una fotografía de 1950, en su matrimonio con Sucre Chehade.





Era hermana del reconocido empresario hondureño Emilio Larach Chehade, de Salomón y de Humberto Larach Chehade. En el ámbito empresarial fue socia fundadora de Infant D’Or y también formaba parte de la sociedad Larach y Compañía, una empresa referente en el país.



Su hijo Roberto la despidió con orgullo y nostalgia: “Fue una persona con gran carácter, con un don de servicio impresionante, y muy sensible con el prójimo”, agregando que como madre y mujer deja arraigados en su familia valores como el amor, la solidaridad y el respeto por

los demás.



Doña Amelia ha partido hacia un lugar mejor en momentos en los que el descanso eterno abraza una tranquilidad no encontrada en la Tierra. EL HERALDO, así como el resto de empresas de Grupo OPSA, presentan sus condolencias a don Emilio Larach -miembro de esta casa editora- y a toda su apreciada familia.



“Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza”, Tesalonicenses 4:13-18.



Un último adiós

El cuerpo de Amelia Larach de Chehade fue sepultado en el cementerio Jardines del Recuerdo, en la ciudad de San Pedro Sula, al lado del de su esposo, Sucre Chehade. En vida, ambos se congregaron en la Iglesia Católica.