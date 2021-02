BUENO. Por fin la reapertura de los aeropuertos. ¡Qué bueno! La economía ya no aguantaba más.



PÍO. Bueno, ya que el etíope de la OMS nunca ha dicho ni pío ante la voracidad de los países ricos en la repartición del pastel de la vacuna, el bueno de AMLO y compañía brincarán ante la ONU.



NUDO. Los presidentes de estas parcelas centroamericanas se deberían de hacer un nudo, y unirse al brinco, tal vez así los oyen.



INVEST. Internado de emergencia Boquín, uno de los trillizos del Invest, por el covid, el cual no está dejando títere con cabeza y hoy se está llevando a “people” de todas las edades y credos.



PASO. Rebrote, no de covid, sino, de la violencia y la extorsión. Pero JOH anuncia un replanteamiento en la estrategia de Julián y otras hierbas, para cerrarle el paso a los criminales. A ver, dijo el cieguito.



JEDI. En el CNE se anuncia el regreso, no del Jedi, sino, de Ana Paola. ¡Vaya, hombre! A ver si así se calma la interina, que desde el viernes no ha parado de hablar. Pero la Rixi jura y perjura por los asesores extramuros que Ana Paola apoya sus propuestas de contar a mano voto por voto en los 298 municipios. Será.



FRAUDE. Lo divertido es que la interina todos los días habla del fraude por aquí y el fraude por allá, y lo que viene es una elección interna, y en Libre seis corrientes apoyan a Xiomara.



BURRO. Lo anterior significa, ni más ni menos, que el pobre comandante Libreta, Will Méndez y Nelson Ávila van como burro amarrado contra tigre suelto en su lucha contra el olanchano y sus seis corrientes.



VUELTA. Ajá, y si hay fraude en Libre, quién es el que tiene la sartén por el mango para hacerlo. O será que el comandante Libreta le podrá jugar la vuelta a seis movimientos oficialistas.



ESFERAS. Lo que se especula en altas esferas es que el olanchano –porque la Rixi solo le hace los mandados- está jugando a que no haya elecciones. ¿Por qué? Que lo averigue Morgan, papa...



CAMPANA. ¡En esta esquina... en esta otra... suena la campana...! Ajá, y qué tal cuando vengan las elecciones generales. Se van a matar.



CORTE. Se está poniendo fea la cosa. Corte de Apelaciones le da luz verde al antejuicio de los ufercos en contra del “papi”, así es que, ya están sabidos.



DEBATE. Reto de Juan Diego a Chávez Madison, a un debate de propuestas sobre los desmadres de la capital, para ver quién es quién, y que la “people” decida. A ver si se oye, padre...



120. Caramba, compa, como dice aquel, nada menos que 120 millones de verdecitos, unos tres mil millones de yuquitas de aquí, están en juego en el divorcio del pastor catracho Guillermo Maldonado y su ex.



CUARESMA. Llegó la cuaresma, señores. Desde hoy hasta el domingo de la Pascua de Resurrección, la cristiandad católica vivirá 40 días de reflexión, penitencia y espiritualidad. Qué bien.