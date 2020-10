SOR. La Madre Teresa de Centroamérica, el ángel de los niños, la luz de los huérfanos. Los títulos se quedan pequeños para tan grande mujer: sor María Rosa. Su legado, sin duda, quedará para la historia, su nombre, marcado en tinta indeleble en el corazón de los hondureños.



CAUSA. El cardenal ofició la misa de cuerpo presente y anunció el emprendimiento de la causa de beatificación para la madre de la niñez desamparada. Tan solo pide testimonios de los testigos de su gran obra de amor y solidaridad.



ÁGUILAS. Con sor María Rosa también se fue una motagüense de corazón. Eddy Atala hasta lloró cuando habló del amor de la Madre Teresa catracha por las águilas azules.



NAVIDAD. Caramba compa, como dice aquel, el Maduro venezolano ya le chepeó la Navidad catracha a JOH. El busero superado apareció ayer con su “wife”, anunciando todo un jolgorio navideño, y por adelantado.



TRES. La bulla entre los mismos refundidores, incluida Aída Reyes, la diputada por Yoro, es que solo tres de los ocho o nueve movimientos de Libre presentarán planillas.



PIRUJOS. Entre los tres está el comandante Libreta, Will Méndez, y, obviamente, el líder supremo, que no es otro que el olanchano. Pero la bulla es que quieren inscribir unos movimientos pirujos, sepa Judas por qué.



LORELEY. Se parece a las internas cachurecas, que allí anda Loreley armando presuntas planillas, y la bulla es que ni su hermana Eva vota por ella.



RATAS. El chele Castro jura que el “28 de Junio” prepara la madre de todos los fraudes. “Allí lo que hay son ratas cachurecas y ratas liberales arrinconadas, es una combinación de la ultraderecha”, dice.



GANAR. “Vamos a ganar las próximas elecciones, eso no lo duden”, manda a decir Mauricio Oliva, luego de una misa con sus jefes de campaña de los 18 departamentos. ¿Estáis oyendo, chocoyo?



PUERTAS. Sepa Judas a quién se refiere, pero “Netanyahu” le anunció a sus dirigentes que de “allá habrá una enorme desbandada, y debemos tener las puertas abiertas y los espacios para todos”. Será.



TURNO. Primero fue su concuño y compadre, el de los chocoyos, que se la dio con el “papi”, y ayer le ha tocado el turno a su brother Juan Carlos Álvarez.



TOÑO. El de los chocoyos le dio la bienvenida al brother del “resignado” de El Hatillo. Por cierto que Toño Rivera cambió de barco con todo y su “people”.



POWER. Hasta hoy decidirá Power Chicken si se va con la negra o si se va con la blanca o con la mulata. Anteayer tuvo misa con YR, ayer con LZ y hoy lo hará con DB. Bien solicitado el hombre.



DÉBIL. “Machista”, “retrógrado”, saltatapias, robagallinas, come cuando hay, tal por cual, es lo menos que le han dicho las mujeres al hijo del profe por estarlas criticando. Vale que son el sexo “débil”.